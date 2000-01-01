Kobe Bryant'ın eşi Vanessa, destek gösterenlere teşekkür etti

Efsane oyuncu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Kobe ve kızı Gianna'nın Pazar günkü ölümünden bu yana yaptığı ilk kamuoyu açıklamasını "korkunç bir zaman" olarak adlandırarak, destek gösteren milyonlarca kişiye teşekkür etti.



Bryant, kazadan etkilenen diğer aileleri desteklemeye yardımcı olacak bir fon oluşturulduğunu da açıkladı.



13 yaşındaki Kobe ve Gianna, Calabasas, Kaliforniya'da Pazar günü bir helikopter kazasında yaşamlarını yitirmişlerdi. Halen soruşturma altında olan kazada hayatını kaybeden dokuz kişi arasındalardı.



Kobe ve Vanessa Bryant 2001 yılında evlenmişlerdi ve birlikte dört kızları olmuştu. En büyüğü Natalia 17 yaşında, en küçüğü Capri ise 7 aylık. Ayrıca 3 yaşında olan Bianka da bulunuyor.



INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI



Vanessa, Instagram hesabından bir toplu aile fotoğrafı paylaşıp, altına şu açıklamayı yazdı:



"Kızlarım ve ben bu korkunç zamanda destek ve sevgi gösteren milyonlarca kişiye teşekkür etmek istiyoruz. Tüm dualar için teşekkürler. Kesinlikle bu dualara ihtiyacımız var. Çocuklarımızın inanılmaz babası, sevgi dolu eşim Kobe'nin ve Natalia, Bianka ve Capri'nin muhteşem kız kardeşi, güzel, düşünceli, harika kızım Gianna'mın ani kaybından ötürü tamamen harap olduk.



Pazar günü sevdiklerini kaybeden aileler için de harap oluyoruz ve üzüntüyü yakından paylaşıyoruz.



Acımızı şu an tanımlamak için yeterli kelime yok. Kobe ve Gigi'nin bu kadar derinden sevildiklerini bildiklerinin bilincinde olmak beni rahatlatıyor. Onların hayatlarımızda bulunmuş olmasından ötürü inanılmaz derecede şanslıyız. Keşke burada sonsuza dek bizimle olsalardı. Onlar, bizden çok erken alınan güzel nimetlerimizdi.



Hayatımızda bugünün ötesinde ne olacağından emin değilim ve onlarsız bir yaşam hayal etmek imkansız. Ama her gün uyanıyoruz ve zorlamaya devam ediyoruz, çünkü Kobe ve kız çocuğumuz Gigi, parlayarak bize yolu aydınlatıyorlar. Onlara olan sevgimiz sonsuz - ve bu ölçülemez. Keşke onları kucaklayabilseydim, öpebilseydim ve kutsayabilseydim. Sonsuza dek burada bizimle beraber olsalardı...



Neşenizi, kederinizi ve desteğinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bize, hayatımızın bu yeni gerçekliğinde yön bulabilmemiz için ihtiyaç duyacağımız saygıyı ve mahremiyeti göstermenizi rica ediyoruz.



Mamba Takımı ailemizi onurlandırmak için Mamba Spor Vakfı, bu trajediden etkilenen diğer aileleri desteklemeye yardımcı olmak için MambaOnThree Fonunu kurdu. Bağış yapmak için lütfen MambaOnThree.org adresine gidin.



Kobe ve Gianna'nın gençlik sporlarındaki mirasını daha da ileriye taşımak için lütfen MambaSportsFoundation.org adresini ziyaret edin.



Bizi dualarınıza yükselttiğiniz ve Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri ve beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim."



