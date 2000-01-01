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Knicks'in "en önemli hedefi", Christian Wood!

Detroit Pistons forveti Christian Wood'un önümüzdeki serbest oyuncu döneminde New York Knicks için "en önemli hedef" olmasının beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons forveti Christian Wood'un önümüzdeki serbest oyuncu döneminde New York Knicks için "en önemli hedef" olmasının beklendiği bildirildi.

Pistons ile patlama yaşadığı bir sezonun ardından serbest oyuncu olacak olan Wood'un, frontcourt'unu geliştirmek isteyen birkaç takımın ilgisini çekmesi bekleniyor.

SNY'den Ian Begley'e göre Wood, Şubat ayından bu yana Knicks'in radarında ve New York ekibi, kendisini serbest oyuncu olarak almakla ilgilenen takımlar arasında:

"Pek çok takım, son takas tarihinden önce Wood'u izliyordu, ancak New York, son takas tarihinden sonra Pistons'ı düzenli olarak izleyen birkaç takımdan biriydi - bu, Knicks'in ileriye dönük büyük bir ilgisinin olduğunun bir göstergesi."

Pistons forveti, Mart ayındaki salgın nedeniyle kısa kesilen 2019-20 sezonunda, performansının zirvesindeydi.

Detroit'in son takas tarihine kadar Andre Drummond'ı Cleveland Cavaliers'a göndermesinin ardından Wood, başlangıç kadrosuna geçmiş ve %40 üçlük isabetiyle 23 sayı ve 10 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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