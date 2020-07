Knicks, Devin Booker için harekete geçebilir!

New York Knicks'in, takım başkanı Leon Rose ile önceden ilişkisi nedeniyle, Phoenix Suns yıldızı Devin Booker için harekete geçme ihtimali olabileceği bildirildi.



Rose, Booker'ın menajeriydi ve William Wesley'in Kentucky Üniversitesi bağları nedeniyle Booker'a da yakın olduğu belirtildi.



Knicks ile ilgili potansiyel takaslarla ilgili olarak, The New York Post'tan Marc Berman, "en çok dikkat edilmesi gereken oyuncunun Suns combo guardı Devin Booker olduğunu" kaleme aldı.



Rose geçtiğimiz hafta Knicks'i draft, serbest oyuncu dönemi ve takaslar da dahil olmak üzere tüm yollarla geliştirmek istediğini söylemişti.



Booker, Rose'un işe alımı sonrası, kendisiyle ilgili "İnanılmaz iş çıkaracağını düşünüyorum. Tanıdığım en samimi ve dürüst adamlardan biridir. Yeni pozisyonu için mutluyum. Bence Knicks gerçekten iyi ellerde." şeklinde konuşmuştu.