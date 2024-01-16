Kızılyıldız'dan Bukari yanıtı: 10 milyon euro

Kızılyıldız, Krasnodar'ın Osman Bukari için yaptığı teklifi yetersiz buldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kızılyıldız'dan Bukari yanıtı: 10 milyon euro
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16 Ocak 2024 20:20
Sırp ekibi Kızılyıldız, Krasnodar'ın Osman Bukari için yaptığı teklifi yetersiz buldu.

Kızılyıldız yöneticisi Zvezdan Terzic, "Krasnodar'ın Bukari için yaptığı 8 milyon euro'luk teklif yetersiz. Bukari'yi 10 milyon euro'dan az bir bedele satmayacağız." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İLE DE ANILIYORDU

Kızılyıldız forması giyen Osman Bukari'nin ismi bir dönem Beşiktaş ile de anılmış ancak Kızılyıldız'ın bonservis talebi sebebiyle Beşiktaş bu transferi rafa kaldırmıştı.

25 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, bu sezon Kızılyıldız formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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