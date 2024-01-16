Kızılyıldız'dan Bukari yanıtı: 10 milyon euro

Sırp ekibi Kızılyıldız, Krasnodar'ın Osman Bukari için yaptığı teklifi yetersiz buldu.



Kızılyıldız yöneticisi Zvezdan Terzic, "Krasnodar'ın Bukari için yaptığı 8 milyon euro'luk teklif yetersiz. Bukari'yi 10 milyon euro'dan az bir bedele satmayacağız." ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ İLE DE ANILIYORDU



Kızılyıldız forması giyen Osman Bukari'nin ismi bir dönem Beşiktaş ile de anılmış ancak Kızılyıldız'ın bonservis talebi sebebiyle Beşiktaş bu transferi rafa kaldırmıştı.



25 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, bu sezon Kızılyıldız formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol 6 asistlik katkı sağladı.



