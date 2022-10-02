Kim Min Jae: 'Napoli'de oynadığım için çok mutluyum'

Napoli forması giyen Kim Min Jae, takımının ligde Torino karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Güney Koreli savunma oyuncusu, "Napoli gibi harika bir kulüpte oynadığım için çok mutluyum." dedi.



Takımın teknik direktörü Luciano Spalletti için övgü dolu ifadeler kullanan Kim Min Jae, "Teknik direktörümüz harika bir insan. Onunla birlikte sadece savunma değil, birçok konuda gelişebileceğimi biliyorum" diye konuştu.



Fenerbahçe'den, Napoli'ye transfer olmasının ardından İtalyan ekibindeki başarılı performansı ile dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, Eylül ayında Seria A'a ayın oyuncusu seçilmişti.





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