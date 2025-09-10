Tecrübeli forvet Kevin Love, 7 Temmuz'da gerçekleşen üç takımlı bir takasla Utah Jazz'a katılmıştı. Ancak gelen haberlere göre, Love sezon başlamadan önce takımdan ayrılmanın yollarını arıyor.Love'ın 4.15 milyon dolarlık expiring (sona erecek) kontratı bulunuyor. Oyuncu henüz açıkça bir tercih belirtmese de, lig kaynakları Love'ın playoff yarışında olan bir takıma katılmak istediğini belirtiyor. Geçen sezonu 17 galibiyet – 65 mağlubiyetle tamamlayan Jazz, yeniden yapılanma sürecinde olduğu için, tecrübeli oyuncunun isteğine saygı göstererek ona uygun bir yol açabilir.The Denver Post'tan Bennett Durando, Love'ın "Jazz tarafından takas edilmesi ya da kamp öncesi bir buyout (sözleşme feshi) sürecine girmesinin beklendiğini" bildirdi. Denver Nuggets ismi bir olasılık olarak zikredilse de, henüz iki taraf arasında somut bir görüşme gerçekleşmedi.37 yaşındaki Love, şampiyonluk deneyimine sahip ve çok yönlü bir forvet olsa da, Miami ve Cleveland'daki son dönemlerinde dakikaları ve verimliliği düşüşe geçmişti. 2024-25 sezonunda Heat formasıyla 23 maçta 5.3 sayı ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.Jazz için Love'ı göndermek, kadro ve finansal esneklik yaratabilir. Utah, aynı takasta Kyle Anderson'u da kadrosuna katarken Clippers'tan bir ikinci tur draft hakkı elde etmişti. Takım yönetimi, genç oyuncular üzerine kurulu bir geleceğe odaklandığını ve tecrübeli isimlere yeni fırsatlar sunmaya sıcak baktığını belirtiyor.Love, kariyerinde üç kez All-Star seçildi ve bir NBA şampiyonluğu kazandı. Bu deneyimi sayesinde, playoff iddiası olan takımlar için önemli bir veteran parça olarak görülüyor. Önümüzdeki haftalarda alınacak karar, hem Jazz'ın rotasyonunu hem de offseason stratejisini doğrudan etkileyecek.Analistler, durumun sezon başlamadan buyout ya da takas yoluyla çözüleceğini öngörüyor.