Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Klay Thompson'ın Dallas Mavericks'e gitmesinin ardından zorlu bir geçiş süreci beklemediğini söyledi.



Kerr yakın zamanda, takımın uzun süredir kilit isimlerinden biri olan Klay'in ayrılmasının ardından Warriors'ın yeni görünümüne değindi.



Kerr, takımın sorunsuz bir geçiş yapabilme olanağı konusunda iyimserliğini dile getirirken, bunun temel nedeninin Buddy Hield'ın eklenmesi olduğunu belirtti:



"Buddy Hield'ı almaktan heyecan duymamızın nedenlerinden biri, Klay için hazırladığımız bazı setlerin aynısını kendisinin de oynayabilecek olması."



Keskin şutlarıyla bilinen Hield, önceki sezon maç başına ortalama 12,1 sayı üretmiş ve üç sayı çizginin gerisinden %38,6'lık bir isabet oranı yakalamıştı.



Kerr, sahadaki geçiş süreci konusunda kendinden emin olsa da, Thompson'ı kaybetmenin duygusal etkisinin üstesinden gelinmesinin daha zor olacağını kabul etti:



"Klay'le bu kadar yakın olduktan ve onunla birçok şey yaşadıktan sonra gitmesinin yarattığı duygusal boşluk daha büyük. Bu kısım gerçekten üzücü. Ama önümüze bakmamız lazım. Basketbol açısından zor bir geçiş süreci beklemiyorum."



Thompson'ın ayrılışı, Golden State için bir dönemin sonunu işaret etti. Beş kez All-Star seçilen Thompson, Warriors'ın dört şampiyonluk serisinin de önemli bir parçasıydı.



