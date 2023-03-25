Kerem Aktürkoğlu: 'Gol Enes Ünal'ın'

Kerem Aktürkoğlu, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kerem Aktürkoğlu, "Bence attığım gol Enes'in. Çok güzel pas verdi, çok güzel asist yaptı. Bu maça çok iyi hazırlandık ama bazen zorlanabiliyoruz. Salı günü çok önemli bir maçımız var. O maçı daha iyi özveriyle oynayıp kazanacağımıza inanıyoruz." dedi.



Kazanmanın önemli olduğunu söyleyen Kerem, "Heyecan yapacağımızı düşünmüyoruz. Takımımızın kalitesi oynuyor. Herkes Avrupa'da, Süper Lig'de büyük takımlarda oynuyor. Heyecan değil, bazen kilidi açmakta zorlanıyoruz. İlk 15-20 dakikada gol bulsaydık daha farklı olurdu. Onlar erken öne geçince biraz konsantrasyonumuz dağılmış olabilir. Önemli olan kazanmaktı." ifadelerini kullandı.



Genç oyuncu ayrıca, "Hırvatistan maçının konsantrasyonu, atmosferi farklı olacak. Taraftar gücü de yanımızda olacak. İnşallah kazanan tara biz olacağız." ifadelerini kullandı.





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