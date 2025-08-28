Kerem Aktürkoğlu, galibiyet pozuna katılmadı!

Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tek golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından flaş bir hareket yaptı.
GALİBİYET POZUNDA YER ALMADI
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın maçın ardından soyunma odasında verdiği galibiyet pozunda yer almadı.
LAGE'DEN AÇIKLAMA
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu doping testine gittiği için aralarında olmadığını belirtti.
Benfica'da golü atan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havaandırdı.
Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan milli yıldız, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinmedi.
Benfica, ilk yarının bitmesinin ardından Kerem için, "Türk lokumu" şeklinde bir paylaşım yaptı.
TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler & grup aşaması) yabancı bir ekibin formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
GALİBİYET POZUNDA YER ALMADI
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın maçın ardından soyunma odasında verdiği galibiyet pozunda yer almadı.
LAGE'DEN AÇIKLAMA
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu doping testine gittiği için aralarında olmadığını belirtti.
Benfica'da golü atan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havaandırdı.
Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan milli yıldız, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinmedi.
Benfica, ilk yarının bitmesinin ardından Kerem için, "Türk lokumu" şeklinde bir paylaşım yaptı.
TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler & grup aşaması) yabancı bir ekibin formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Fenerbahçe karşısında öne geçti. pic.twitter.com/oufoA83p5s
— Sporx (@sporx) August 27, 2025
Turkish Delight 😏🇹🇷#SLBFSK • #UCL pic.twitter.com/AgXYg2PthX
— SL Benfica (@SLBenfica) August 27, 2025