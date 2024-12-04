Kenan Yıldız'dan transfer kararı

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Manchester United'ın ilgisine rağmen İtalyan ekibinde kalmak ve kendisini kanıtlamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kenan Yıldız'dan transfer kararı
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04 Aralık 2024 11:45
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, kariyerine İtalyan ekibinde devam etmek istiyor.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, milli futbolcu, son dönemde ortaya çıkan Manchester United'ın ilgisine rağmen Juventus'ta kalmak ve kendisini kanıtlamak istiyor.

Juventus'un da 19 yaşındaki genç futbolcunun performansından memnun olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI

İtalyan ekibinin sezon başında sözleşmesini uzattığı ve 10 numaralı formayı verdiği milli futbolcu, bu sezon Juventus forması altında çıktığı 19 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

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