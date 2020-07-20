Kenan Atik: "90+5'te gol yedik ama başımız dik!"

Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kenan Atik: '90+5'te gol yedik ama başımız dik!'
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20 Temmuz 2020 00:45
Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, Alanyaspor karşılaşmasında iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini söyledi.

İlk yarıda 3 net gol pozisyonu bulduklarını anlatan Atik, "Maçın 90+5. dakikasında gol yemek üzücü ama başımız dik. İyi futbol oynadık. Başakşehir, Trabzonspor ve bugün Alanyaspor ile mücadele ettik. Ligin en güçlü 3 takımıyla bu mücadeleyi verdik. Ben oyuncularımızı tebrik ettim. Başlarını kaldırmalarını söyledik. Bugün 90+5. dakika gol yemelerine rağmen, bu ligi hakkettiklerini gösterdiler." şeklinde konuştu.



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