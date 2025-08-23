23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
14:30
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
14:30

Kemerburgaz'da toplantı: Barış Alper ve Okan Buruk

Neom SC'nin yıllık 40 milyon Euro'luk dev teklifinin ardından kriz yaşanan Barış Alper Yılmaz, sabah erken saatlerde Kemerburgaz tesislerine gitti. Milli futbolcu, Okan Buruk ile görüşecek.

calendar 23 Ağustos 2025 10:46 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 11:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kemerburgaz'da toplantı: Barış Alper ve Okan Buruk
Galatasaray'da Neom SC'den gelen yüksek maaş teklifinin ardından gündemden düşmeyen Barış Alper Yılmaz, sabah saatlerinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Milli futbolcunun erken saatlerde tesiste görülmesi, sosyal medyada taraftarlar arasında gündem oldu.

Transfer söylentileri ve menajeriyle kulüp arasında yaşanan gerilimin ardından bu gelişme, Barış Alper'in geleceğiyle ilgili merakı daha da artırdı.

OKAN BURUK İLE BİRE BİR GÖRÜŞME



Galatasaray'da Kayseri uçuşu öncesi, Kemerburgaz'da Barış Alper Yılmaz ve teknik direktör Okan Buruk arasında kısa bir toplantı planlandı.

Toplantının içeriğinin "Kayseri kafilesi" olması bekleniyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesi son antrenmanını yapacak ve ardından Kayseri yolculuğu başlayacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Barış Alper'in durumuna göre kadro planlamasını netleştirmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
