Kemerburgaz'da toplantı: Barış Alper ve Okan Buruk

Galatasaray'da Neom SC'den gelen yüksek maaş teklifinin ardından gündemden düşmeyen Barış Alper Yılmaz, sabah saatlerinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.





Milli futbolcunun erken saatlerde tesiste görülmesi, sosyal medyada taraftarlar arasında gündem oldu.





Transfer söylentileri ve menajeriyle kulüp arasında yaşanan gerilimin ardından bu gelişme, Barış Alper'in geleceğiyle ilgili merakı daha da artırdı.



OKAN BURUK İLE BİRE BİR GÖRÜŞME

Galatasaray'da Kayseri uçuşu öncesi, Kemerburgaz'da Barış Alper Yılmaz ve teknik direktör Okan Buruk arasında kısa bir toplantı planlandı.Toplantının içeriğinin "Kayseri kafilesi" olması bekleniyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesi son antrenmanını yapacak ve ardından Kayseri yolculuğu başlayacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Barış Alper'in durumuna göre kadro planlamasını netleştirmesi bekleniyor.



