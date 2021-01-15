Fenerbahçe'de sezon başında yapılan bir başka transfer de Kemal Ademi'ydi. Ancak 24 yaşındaki forvet bir türlü Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaramadı.Sarı-Lacivertliler'in gözden çıkarttığı Ademi'ya başta Kayserispor olmak üzere Süper Lig'den talipler var. Oyuncu ise ülkesi İsviçre'ye dönmek istiyordu. Ancak Ademi, buradan kulübe bir teklif getiremedi.Fenerbahçe, 24 yaşındaki forvete biraz daha süre tanıdı. Kemal Ademi bu sezon sadece kupada Sivas Belediye maçında gol sevinci yaşadı.