Kemal Ademi istediği teklifi getiremedi!

Fenerbahçe'de göze giremeyen Kemal Ademi, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak için istediği teklifi henüz bulamadı.

Abone Ol
Kemal Ademi istediği teklifi getiremedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2021 11:00
Fenerbahçe'de sezon başında yapılan bir başka transfer de Kemal Ademi'ydi. Ancak 24 yaşındaki forvet bir türlü Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaramadı.

Sarı-Lacivertliler'in gözden çıkarttığı Ademi'ya başta Kayserispor olmak üzere Süper Lig'den talipler var. Oyuncu ise ülkesi İsviçre'ye dönmek istiyordu. Ancak Ademi, buradan kulübe bir teklif getiremedi.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki forvete biraz daha süre tanıdı. Kemal Ademi bu sezon sadece kupada Sivas Belediye maçında gol sevinci yaşadı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için