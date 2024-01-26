Keçiörengücü: ''Değişikliklerle maçı kazandık''

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özkan, 2-1 kazanılan Adanaspor maçının ardından konuştu.
Cenk Özkan, Adanaspor'un oyuna hızlı başlayacağını bildiklerini ifade etti.
Golü bulduktan sonra defansif anlamda katı durmaları gerektiğini anlatan Özkan, "Defanstaki ufak tefek sıkıntılar maçı 1-1'e getirdi. Yapılan değişiklikler bizi olumlu yöne itti. Özellikle takım savunması adına yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Adanaspor'u da gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Cenk Özkan, Adanaspor'un oyuna hızlı başlayacağını bildiklerini ifade etti.
Golü bulduktan sonra defansif anlamda katı durmaları gerektiğini anlatan Özkan, "Defanstaki ufak tefek sıkıntılar maçı 1-1'e getirdi. Yapılan değişiklikler bizi olumlu yöne itti. Özellikle takım savunması adına yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Adanaspor'u da gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.