Keçiörengücü: ''Değişikliklerle maçı kazandık''

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özkan, Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü: ''Değişikliklerle maçı kazandık''
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26 Ocak 2024 23:41
Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özkan, 2-1 kazanılan Adanaspor maçının ardından konuştu.

Cenk Özkan, Adanaspor'un oyuna hızlı başlayacağını bildiklerini ifade etti.

Golü bulduktan sonra defansif anlamda katı durmaları gerektiğini anlatan Özkan, "Defanstaki ufak tefek sıkıntılar maçı 1-1'e getirdi. Yapılan değişiklikler bizi olumlu yöne itti. Özellikle takım savunması adına yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Adanaspor'u da gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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