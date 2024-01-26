Keçiörengücü: ''Değişikliklerle maçı kazandık''

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özkan, 2-1 kazanılan Adanaspor maçının ardından konuştu.



Cenk Özkan, Adanaspor'un oyuna hızlı başlayacağını bildiklerini ifade etti.



Golü bulduktan sonra defansif anlamda katı durmaları gerektiğini anlatan Özkan, "Defanstaki ufak tefek sıkıntılar maçı 1-1'e getirdi. Yapılan değişiklikler bizi olumlu yöne itti. Özellikle takım savunması adına yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Adanaspor'u da gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.



