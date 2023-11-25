Kazımcan Karataş: "Benim için zor"

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kazımcan Karataş: 'Benim için zor'
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25 Kasım 2023 21:35
Son güncelleme 25 Kasım 2023 21:38
Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Alanyaspor maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Genç oyuncu, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Milli arayı iyi şekilde değerlendirdik. Yoğun bir fikstüre giriyoruz, burada 3 puanı almak mutluluktu. Daha devamı gelecek. Biz Galatasaray'ız, 3 puanların talibi ve sahibiyiz. Gereken şeyler bunlar!" dedi.

Kazımcan sözlerini, "Ben ve Angelino oynuyorduk. Takıma katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz ve gelişmeye devam ediyoruz. Benim için büyük takımda oynamak zor. Zoru başaracağımı düşünüyorum. Maç içinde istedikleri şeyler zamanla olabilecek bir şey. Bazı pozisyonlar içeri giriyorum, bazen çizgiden gidiyorum. Bu sezon elimden geleni yapacağım." diye tamamladı.

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