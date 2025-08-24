Kayserili Neslihan teyze Osimhen ile bir araya geldi

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e örgü bebek hediye etmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, maç için Kayseri'ye gelen golcü futbolcuyla otelde buluştu.



Osimhen'in maske detayının da yer aldığı örgü bebeği, İstanbul'da bir araya geldiği oyuncuya veren ve sarı-kırmızılı camiada "Osimhen Teyze" olarak tanınan Demir'i Nijeryalı forvetin memleketine gelişi çok sevindirdi.



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin konakladığı otele giderek 26 yaşındaki santrforla buluşan Demir, yıldız futbolcuya sarılarak tercüman eşliğinde sohbet etti.

Demir'i bir kez daha görmenin çok güzel olduğunu ifade eden Osimhen, çok mutlu olduğunu söyledi.Demir'i İstanbul'daki maçlara davet eden Osimhen,dedi.Takımda kaldığı için yıldız futbolcuya teşekkür eden Demir de golcü oyuncuyu evladı gibi gördüğünü söyledi.Osimhen'i evine davet eden Demir,diye konuştu.Osimhen ile hatıra fotoğrafı çektiren Demir, yıldız futbolcuya kariyerinde başarı diledi.