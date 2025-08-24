23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-3
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-0
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Kayserili Neslihan teyze Osimhen ile bir araya geldi

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e örgü bebek hediye etmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, maç için Kayseri'ye gelen golcü futbolcuyla otelde buluştu.

calendar 24 Ağustos 2025 02:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayserili Neslihan teyze Osimhen ile bir araya geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e örgü bebek hediye etmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, maç için Kayseri'ye gelen golcü futbolcuyla otelde buluştu.

Osimhen'in maske detayının da yer aldığı örgü bebeği, İstanbul'da bir araya geldiği oyuncuya veren ve sarı-kırmızılı camiada "Osimhen Teyze" olarak tanınan Demir'i Nijeryalı forvetin memleketine gelişi çok sevindirdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin konakladığı otele giderek 26 yaşındaki santrforla buluşan Demir, yıldız futbolcuya sarılarak tercüman eşliğinde sohbet etti.



Demir'i bir kez daha görmenin çok güzel olduğunu ifade eden Osimhen, çok mutlu olduğunu söyledi.

Demir'i İstanbul'daki maçlara davet eden Osimhen, "Verdiğin bebeği evimin başköşesinde tutuyorum. Kamp dışına çıkamam. Birlikte çay içelim. İstanbul'a maçlarıma bekliyorum. Sen benim ailesin. Kızım için söz verdiğin bebeği de yanında getirmişsin. Çok sevinecek. Kendime dikkat ediyorum. Beni merak etme. Her zaman irtibatta kalalım. İstanbul'a maça bekliyorum." dedi.

Takımda kaldığı için yıldız futbolcuya teşekkür eden Demir de golcü oyuncuyu evladı gibi gördüğünü söyledi.

Osimhen'i evine davet eden Demir, "Takımda kaldığın için teşekkür ederim. Sen parayı değil, sevgiyi seçtin. Bizler seni çok seviyoruz. Sen benim evladımsın. Ülkende yaptığın hayırları duydukça sana bağlılığım daha çok artıyor. Ben senin annenim. Sen benim beşinci evladımsın. Maçta dikkat et, sakatlanma. Evim, sofram hazır. Gelirsin diye neler pişirdim neler..." diye konuştu.

Osimhen ile hatıra fotoğrafı çektiren Demir, yıldız futbolcuya kariyerinde başarı diledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.