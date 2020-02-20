Kawhi ve George, Lakers yenilgisi sonrası konuştular!

LA Clippers süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George, Los Angeles Lakers'a karşı alınan mağlubiyetten sonra konuştular.



Takıma yeni kattıkları oyuncularla ilgili konuşulanların ardından, en büyük rakipleri tarafından sezonda ilk kez mağlup edilen Clippers'ın yıldız isimleri, Lakers mağlubiyetinden ötürü endişeli değiller.



Clippers sezonda en düşük olan 10 asistle maçı tamamlamış ve altı maçlık galibiyet serileri süresince gösterdiği top dolaştırma durumu pek görülmemişti.



Karşılaşmayı 27 sayıyla tamamlayan Kawhi, Lakers'ı takdir ederken, takımının maçtaki hızını eleştirdi:



"Bu gece pek hızlı oynamadık. Oyunda hep bir kovalama halindeydik. Her ne kadar öne geçmiş olsak da, orada iyi bir ritimimiz var gibi değildi ve bence bu ikinci yarıya da taşındı. Onları takdir etmek gerek. Çok enerjik geldiler. Hücum tarafında bu geceki tempomuzun yavaş olduğunu hissediyorum. Geldiler ve harika bir maç çıkardılar. Bütün gece agresiflerdi."



"GELDİLER VE ALDILAR"



31 sayı kaydeden George ise, mağlubiyet sonrası ekibinin hissiyatından bahsetti ve kendilerini "iyi" hissettiklerini söyledi:.



"Kendimizi iyi hissediyoruz. Bu ligde herhangi bir takımı üç kez yenmek zordur. Hepiniz biliyorsunuz. Bu böyledir. Üçüncü maçta bizi yendiler. Bir maçımız daha var. Bu bizi geri noktaya atmaz. İyi oynadılar. Gerçekten isteyen takım onlardı. Gelip maçı aldılar. Onlarla bir kez daha oynamamız gerekiyor. Hayat devam ediyor. Üzgün değiliz. Önümüze bakmamız lazım."



Bu karşılaşma, kadro tamamen sağlıklı olduğunda, Clippers'ın ilk mağlubiyeti (10-1).



