Karşıyaka, play-off'a galibiyetle başladı!

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nun ilk maçında Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 78-70 mağlup etti.



Karşılaşmaya iyi başlayan TOFAŞ, 5. dakikada 8-3 üstünlük kurduğu maçta, 7. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 19-11. Zubcic'le etkili olan konuk ekip, periyodu 24-19 önde tamamladı.



İkinci periyoda biraz daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, M'Baye ve Semih Erden'in basketleriyle aradaki farkı indirdi. Simmons'ın faul atışından bulduğu sayılarla 17. dakikada 31-28 önde durumda bulunan rakibi karşısında 6-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 18. dakikada 34-31 üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka, devreyi 38-36 üstün bitirdi.



Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka, Morgan, Kennedy ve M'Baye'nin basketleriyle aradaki farkı 8 sayıya çıkardı: 49-41. TOFAŞ'ın Berkan, Simmons ve White'ın basketleriyle yakaladığı 11-0'lık seriyle bitimine 3 dakika kala 52-49 üstünlük kurduğu periyot, 56-56'lık eşitlikle tamamlandı.



Son periyotta farkı 6 sayıya kadar (65-59) çıkaran Pınar Karşıyaka, son 3 dakikaya 68-66 üstün girdi. Pınar Karşıyaka, müsabakadan 78-70 galip ayrıldı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Eddie Viator (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan), Carsten Straube (Almanya)



Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 4, Metecan Birsen 6, M'Baye 25, Morgan 15, Onuralp Bitim, Kennedy 10, Yunus Sonsırma, Semih Erden 9, Nusret Yıldırım



TOFAŞ: Berk Uğurlu 10, Phillip 11, Berkan Durmaz 6, Zubcic 15, Simmons 9, Purcell 9, White 6, Muhsin Yaşar 2, Alihan Demir 2, Bora Satır



1. periyot: 19-24



Devre: 38-36



3. periyot: 56-56



5 faulle çıkan: 37.05 Simmons, 39.46 Purcell (TOFAŞ)



