Karşıyaka'nın gözü Play-Off'ta

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta taraftarının tıklım tıklım doldurduğu Alsancak Stadı'nda Hacettepe 1945'le 1-1 berabere kalan Karşıyaka, zirve yarışındaki rakipleri Batman Petrolspor ve Elazığspor'un kazanmasıyla şampiyonluk ve direkt grup finaline kalma şansını kaybederken gözünü Play-Off'a çevirdi.



Ligde 4 yıl sonra ilk kez Play-Off'a kalmayı daha önce garantileyen Karşıyaka'nın rakiplerinin kazanmasıyla grubu üçüncü sırada bitirmesi kesinleşti. Grup üçüncülüğünü alarak Play-Off'un ilk iki turunda saha avantajını eline geçiren Karşıyaka'nın ilk turdaki rakibi son hafta belli olacak. Şu an 52 puanı bulunup son hafta amatöre düşen Sapanca Gençlikspor deplasmanında prestij maçına çıkacak İzmir temsilcisi Play-Off'ta Anadolu Üniversitesi veya Silifke Belediyespor'la eşleşecek.



Grupta 36 puanla altıncı olan Anadolu Üniversitesi son hafta Hacettepe'ye konuk olurken, Play-Off için rakibinin hatasını bekleyen 34 puandaki Silifke ise yine dış sahada Amasyaspor FK ile karşılaşacak. 2'nci Lig hedefine ulaşmak için Play-Off'ta 4 takımı saf dışı bırakması gerekecek Karşıyaka, tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk turda ev sahibi ekip olacak.



Yeşil-kırmızılı ekip ilk turu geçerse Turgutluspor-Efeler 09 SFK eşleşmesinin galibiyle 2 maç üzerinden karşılaşacak. Bu turda ikinci maç Kaf-Kaf'ın ev sahipliğinde olacak. Karşıyaka'nın ilk maçı evinde oynayacağı grup finali de 2 maç üzerinden yapılacak. İzmir temsilcisi gruptaki 3 rakibini elerse 1'inci Grup'tan çıkacak takımla tarafsız sahada 2'nci Lig için finale çıkacak.



ERGÜLLÜ'DEN ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR



Karşıyaka taraftarları Hacettepe 1945 önünde 12 bin 285 koltuk kapasiteli Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı yıllar sonra doldurup takımlarına büyük güç oldu.



Taraftarı övüp büyük destekleri için teşekkür eden Karşıyaka Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, "Şampiyonluğun provasını bu maçta yaptık. Taraftarımıza büyük desteklerine rağmen galibiyeti hediye edemediğimiz için üzgünüz ama biz pes etmeyeceğiz, onlar da etmeyip her zamanki gibi takımımızın yanında olsunlar. Onların bu ligin çok çok üzerindeki desteği sürdüğü sürece Play-Off'ta hiçbir rakip karşımızda duramaz. Karşıyaka, 12'nci adamının gücüyle Play-Off'un en büyük favorisidir. Maç sonunda soyunma odasında futbolcularımızın üzüntüsünü gördüm. Bu bir aile olduğumuzun, doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Onlardan yakaladığımız 4 galibiyet, 1 beraberliklik seri gibi Play-Off'ta da seri yakalayıp bizi hedefe götürmelerini istedim. Karşıyaka camiası için 6 maçlık şampiyonluk maratonu yeni başlıyor. Birlikte başaracağız" dedi.



ALKIŞLAR BATUHAN'A



Karşıyaka'da Hacettepe önünde uzatmada oyuna girip 90+3'üncü dakikada takımına beraberliği getiren tek golü atan 18 yaşındaki altyapı patentli forvet Batuhan Kuru, profesyonel kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.



Karşıyaka'nın basket takımı Pınar Karşıyaka'nın yıllardır masörlüğünü yapan Sertaç Kuru'nun oğlu olan, kız kardeşi de voleybol takımında altyapıda forma giyen Batuhan, doğumundan itibaren yetiştiği yeşil-kırmızılı camiada A takımda gol atarak unutulmaz bir ilki başardı. Geçen sezon 1 maçta süre alan, bu sezon U19 Gelişim Ligi'nde 16 kez ağları sarsarak dikkati çeken Batuhan, Elazığspor maçında sonradan oyuna girdikten sonra Hacettepe önünde bu kez ilk golünü attı.



Genç futbolcu hem ailesini hem Karşıyaka altyapısı ve camiasını sevindirdi. Başkan İlker Ergüllü de Batuhan'ı tebrik etti.





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