Karşıyaka'da çifte üzüntü!

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda evinde Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenilerek elenen Karşıyaka hem kupada erken havlu atmanın hem de genç oyuncusu Ensar Sultansuyu'nun sakatlığının üzüntüsünü yaşadı.



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2'de 2 yaparak sezona iddialı başlayan Yeşil-kırmızılılar, yaklaşık 5 ay sonra taraftarıyla buluştuğu kupa maçında sahaya yedek ve altyapı oyuncularından oluşan kadroyla çıktı. Rakibine 1-0 mağlup olarak kupaya henüz ilk maçında veda eden Karşıyaka elenmesinden çok 19 yaşındaki Ensar'ın sakatlığına üzüldü.



Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişerek henüz profesyonel olmadan kariyerinin A takımla ilk maçına çıkan genç sol bek ilk yarının uzatma dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Ensar Sultansuyu, 45+1'inci dakikada yerini Selim Demirci'yı bırakmak zorunda kaldı. Ensar'ın sakatlığının ne kadar ciddi olduğu henüz netlik kazanmadı. Ancak genç oyuncunun kısa sürede sahalara dönmesinin kolay olmadığı bildirildi. Karşıyaka'nın 19 yaşındaki sol beki Ensar'ın çekilecek MR'ı sonrası sakatlığının boyutu ortaya çıkacak. Karşıyaka pazar günü ligde Balıkesirspor'u 3'te 3 yapmak için konuk edecek.



