Karagümrük'ten Papu Gomez bombası!

Son Dakika Transfer Haberleri Süper Lig: Karagümrük, son olarak Sevilla'da oynayan Papu Gomez'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'ten Papu Gomez bombası!
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11 Eylül 2023 11:32
Sevilla'dan ayrılan ve Avrupa'da kariyerine devam etme kararı alan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Papu Gomez, Karagümrük'le görüşüyor.

Özellikle Suudi Arabistan Ligi'nde transfer döneminin kapanmasının ardından herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan oyuncular için Avrupa takımları yolu göründü.

Henüz kendisine takım bulamayan ve kalitesi ile ligimizde oldukça önemli işlere imza atacağı öngörülen Papu Gomez'e Karagümrük talip oldu.

Süleyman Hurma'nın bizzat görüşmeler yaptığı yıldız ismin sunulan teklife hafta içinde cevap vermesi bekleniyor. 

 
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