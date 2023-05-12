Karagümrük - Adana Demir maçı, Beşiktaş'ın stadında oynanacak!

Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacak Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçının stadı değişti.
Maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayan Fatih Karagümrük, Şampiyonlar Ligi finali sebebyile TFF'nin aldığı kararla maçını başka bir sahada oynayacaktı.
TFF, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçının Vodafone Park'ta oynanacağını açıkladı.
Maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayan Fatih Karagümrük, Şampiyonlar Ligi finali sebebyile TFF'nin aldığı kararla maçını başka bir sahada oynayacaktı.
TFF, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçının Vodafone Park'ta oynanacağını açıkladı.
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