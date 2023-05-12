Karagümrük - Adana Demir maçı, Beşiktaş'ın stadında oynanacak!

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı Vodafone Park'ta oynanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük - Adana Demir maçı, Beşiktaş'ın stadında oynanacak!
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12 Mayıs 2023 15:18
Son güncelleme 12 Mayıs 2023 15:19
Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacak Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçının stadı değişti.

Maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayan Fatih Karagümrük, Şampiyonlar Ligi finali sebebyile TFF'nin aldığı kararla maçını başka bir sahada oynayacaktı.

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçının Vodafone Park'ta oynanacağını açıkladı.


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