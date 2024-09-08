Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı Ordu'da yapıldı

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı Ordu'da yapıldı
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08 Eylül 2024 17:19
Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi.

Fatsa-Off Road Kulübünce düzenlenen yarış, Fatsa Belediyesi ev sahipliğinde Evkaf Mahallesi'nde özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda mekanik arıza sebebiyle yarışı bitiremeyen araçlar, iş makineleriyle pistten çıkarıldı. Bazı araçlar ise kaza sonrası yarışı tamamlayamadı.

30 araçla 60 sporcunun mücadele ettiği yarış, ödül töreniyle sona erdi.

Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı İsa Duru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarışa katılan sporculara ve ilgiyle takip eden vatandaşlara teşekkür etti.

Yarışı, Fatsa Kaymakamı Avni Kula ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da izledi.

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