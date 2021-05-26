Cyle Larin'in attığı gollerle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğuna ve sezonu vatandaşı Atiba Hutchinson ile birlikte çifte kupayla kapadığına dikkat çekildi.



Burak Yılmaz'ın ardından takımın en golcü ismi olan Jonathan David'in de Lille'in Fransa'da elde ettiği şampiyonluğun mimarlarından olduğuna işaret edildi.



İskoçya'da St Johnstone ile kupa kaldıran David Wotherspoon, Bayern Münih'te Bundesliga'nın zirvesine çıkan Alphonso Davies'in de altı çizildi.



