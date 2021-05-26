Kanada'nın gözü onlarda! Larin, Atiba...

Kanadalı milli futbolcuların Avrupa'da sergiledikleri performans ülkede geniş yankı uyandırdı. Haberlerde bu futbolcuların Avrupa'daki altın çağını yaşadıkları belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Kanada'nın gözü onlarda! Larin, Atiba...
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26 Mayıs 2021 09:06
Cyle Larin'in attığı gollerle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğuna ve sezonu vatandaşı Atiba Hutchinson ile birlikte çifte kupayla kapadığına dikkat çekildi.

Burak Yılmaz'ın ardından takımın en golcü ismi olan Jonathan David'in de Lille'in Fransa'da elde ettiği şampiyonluğun mimarlarından olduğuna işaret edildi.

İskoçya'da St Johnstone ile kupa kaldıran David Wotherspoon, Bayern Münih'te Bundesliga'nın zirvesine çıkan Alphonso Davies'in de altı çizildi. 


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