Kalvin Phillips'in yeni adresi netleşiyor!

Manchester City'nin kadroda düşünmediği Kalvin Phillips'in yeni takımı belli oluyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; West Ham, Manchester City'den Kalvin Phillips'i satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağladı.



Habere göre İngiliz oyuncu, çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek.



28 yaşındaki orta saha ile daha önce Barcelona, Bayern Münih, Juventus gibi dev takımların da ilgilendiği yazılıyordu.



City, yıldız oyuncuyu 2022 yılında 49 milyon euro bonservisle Leeds'ten kadrosuna katmıştı.



İngiliz devinde 31 maça çıkan Phillips, 1 gol atma başarısı gösterdi.



