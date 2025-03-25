Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Ligde play-off çeyrek final serilerinde çarşamba 2 maç oynanacak. Serilerde iki galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
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25 Mart 2025 12:52
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı çarşamba günü başlayacak.

Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, Beşiktaş BOA, BOTAŞ, Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol'un mücadele edeceği çeyrek final serilerinde, çarşamba günü 2 karşılaşma yapılacak.

İki galibiyete ulaşan takımların yarı finale yükseleceği çeyrek final eşleşmelerinde ikinci maçlar, 28-29 Mart'ta oynanacak. Serilerde gerekmesi halinde üçüncü maçlar yapılacak.

Play-off çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Çarşamba:

14.00 Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Emlak Konut-Beşiktaş BOA (Başakşehir)

27 Mart Perşembe:

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Sinan Erdem)

17.30 ÇİMSA ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

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