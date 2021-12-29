Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. haftanın toplu sonuçları!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
A Grubu
Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-2
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü-Hatayspor: 3-0
Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-1207 Antalyaspor: 0-1
Altay-Kireçburnu: 5-2
Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor: 3-0
B Grubu
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Trabzonspor: 1-5
Fatih Karagümrük-Galatasaray Hepsiburada: 1-0
Hakkarigücü-Bitexen Sivasspor: 4-0
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Çaykur Rizespor: 4-3
ALG Spor-Dudullu: 10-0
Konak Belediyespor-Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 1-1
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
A Grubu
Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-2
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü-Hatayspor: 3-0
Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-1207 Antalyaspor: 0-1
Altay-Kireçburnu: 5-2
Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor: 3-0
B Grubu
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Trabzonspor: 1-5
Fatih Karagümrük-Galatasaray Hepsiburada: 1-0
Hakkarigücü-Bitexen Sivasspor: 4-0
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Çaykur Rizespor: 4-3
ALG Spor-Dudullu: 10-0
Konak Belediyespor-Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 1-1