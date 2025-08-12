12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak

Fenerbahçe'nin stadı Kadıköy'de 12 yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği çalak.

Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçerek Play-Off Turu'na kalan Fenerbahçe'de uzun süre sonra bir ilk yaşayacak.

20 Ağustos Çarşamba günü Benfica'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin stadı Kadıköy'de 4374 gün sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na en son 2013 yılında çıktı. Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, maçı 3-0 kaybetti. Sarı-lacivertliler, rövanşta da İngiliz rakibine Londra'da 2-0 mağlup oldu.


Öte yandan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu da Ersun Yanal yönetiminde aynı sezonda yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
