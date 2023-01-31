Kaan Ayhan'ın özel isteği ve onay!

Satın alma opsiyonu 2.8 milyon Euro olan Kaan Ayhan, Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu simgelemesi adına 23 numaralı formayı giyme talebinde bulundu. Teknik heyet onay verdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan'ın özel isteği ve onay!
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31 Ocak 2023 12:07
Galatasaray devre arasının ilk transferini Kaan Ayhan ile yaptı. 400 bin Euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralanan Kaan, 9.5 milyon TL garanti ücret alacak. Tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonunun 2.8 milyon Euro olduğu açıklandı.

"İnanılmaz mutluyum. Epeydir Kaan Ayhan haberlerini okuyorduk, nihayet gelebildim. İnşallah hayırlı olur" diyen Kaan'ın yönetim ve teknik heyetten özel bir isteği oldu.

28 yaşındaki futbolcu, 23 numaralı formayı talep etti. A Milli Takım'da 22 numara giyen Kaan, Sassuolo'da 5 numarayı terletiyordu. Galatasaray'da 22 numara Berkan Kutlu'da, 5 numara ise Lucas Torreira'da… Yıldız savunmacı, 23. şampiyonluğa olan inancını 23 numaralı formayı seçerek gösterdi. 

 
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