Kaan Ayhan için Almanya'dan talip

Sassuolo forması giyen ve her transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan Kaan Ayhan'a Almanya'dan bir talip çıktı.



Bild'de yer alan habere göre, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgileniyor.



OPSİYONLU KİRALIK



Stuttgart'ın, henüz transfer için resmi temaslara başlamadığı ve mali koşullar nedeniyle Kaan için düşüncesinin satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu belirtildi.



DÜZENLİ 11 OYUNCUSU DEĞİL



Sassuolo'da düzenli ilk 11 oyuncusu olmayan Kaan Ayhan'ın da, İtalyan ekibindeki bu durumundan memnun olmadığı aktarıldı.



ALMANYA TECRÜBESİ FAZLA



Almanya'da daha önce Schalke, Eintracht Frankfurt ve Düsseldorf formaları da giyen milli futbolcunun Bundesliga tecrübesinin bir hayli fazla olduğu ön plana çıkartıldı.



Sassuolo ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.





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