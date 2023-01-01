Juventus, Alex Sandro'ya veda ediyor

Juventus, Brezilyalı sol beki ve kaptanı Alex Sandro ile yollarını ayırma kararı aldı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncusuna veda edecek. Sandro'nun sözleşmesinde Juventus'un 1 yıl daha uzatma hakkı olsa da bunu kullanmayacak.



Porto'dan 2015 yazında 28 milyon euro'ya transfer edilen Alex Sandro, bu sezon 13 lig maçında 1 asist yaptı.





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