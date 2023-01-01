Juventus, Alex Sandro'ya veda ediyor

Juventus, 31 yaşındaki Brezilyalı sol beki Alex Sandro ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus, Alex Sandro'ya veda ediyor
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01 Ocak 2023 21:51
Juventus, Brezilyalı sol beki ve kaptanı Alex Sandro ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncusuna veda edecek. Sandro'nun sözleşmesinde Juventus'un 1 yıl daha uzatma hakkı olsa da bunu kullanmayacak.

Porto'dan 2015 yazında 28 milyon euro'ya transfer edilen Alex Sandro, bu sezon 13 lig maçında 1 asist yaptı.

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