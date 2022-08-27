İtalya Serie A 4. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Roma ile karşı karşıya geldi.



Allianz Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Juventus'un golü 2. dakikada Vlahovic'den geldi. Roma'nın golü 69. dakikada Abraham kaydetti.



Roma'da Zeki Çelik, karşılaşmaya yedek başladı ve 62. dakikada oyuna dahil oldu.



Alınan bu sonucun ardından Juventus puanını 5', Roma ise 7'ye yüksletti.



Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Spezia'yı konuk edecek. Roma, Monza'yı ağırlayacak.





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