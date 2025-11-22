İtalya Serie A'nın 12. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Juventus, 45+6. dakikada Filip Kostic'in golüyle öne geçti. Fiorentina, 48. dakikada Rolando Mandragora'nın golüyle eşitliği sağladı.
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı.
Üst üste ikinci beraberliğini alan Juventus, puanını 20 yaptı. Galibiyet hasreti devam eden Fiorentina, 6 puanla son sırada kaldı.
Juventus, gelecek hafta Cagliari'yi ağırlayacak. Fiorentina ise Atalanta deplasmanına gidecek.
Filip Kostic, Artemio Franchi'de çılgın bir gol atıp Juventus'u öne geçirdi.
