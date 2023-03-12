Juan Mata için açıklama

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Juan Mata, 20. dakikada sakatlandı. İspanyol yıldız, sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi.



Galatasaray'da Mata yerine 22. dakikada Milot Rashica oyuna dahil oldu.



Sarı-kırmızılıların Kulüp Doktoru Yener İnce, Juan Mata'nın bel ağrısından dolayı oyundan çıktığını söyledi.



Okan Buruk ise " Juan Mata'nın önemli bir sakatlık yaşadığını düşünmüyorum. Önümüzdeki maça hazır olacaktır." dedi.





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