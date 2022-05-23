Jose Sosa, takım arkadaşlarına veda etti

Arjantinli futbolcuFenerbahçe kariyeri, Yeni Malatya maçıyla birlikte sona erdi. Tecrübeli futbolcu maç sonrasında takım arkadaşlarıyla vedalaştı.Jose Sosa,terlettiği Sarı-Lacivertli formayla bir türlü beklentileri karşılayamadı. Özellikle bu sezon büyük bir düşüş yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Kadıköy'deki son maç olanmücadelesinde oyuna girerken ve top ayağına geldiğinde kendi taraftarı tarafından yuhalanmıştı. Sosa,karşısında son kez Fenerbahçe formasını giydi. Deneyimli oyuncu, karşılaşmanın ardından