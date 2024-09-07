Jose Mourinho en iyiye çok yakın





Sarı Lacivertlilerde şampiyonluk hasretine nokta koyması beklenen Jose Mourinho, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 puan topladı. Beklentiler tam olarak karşılanmamış olsa da, yalnızca iki puan kaybeden Portekizli teknik direktörün performansı olumsuz değerlendirilmiyor.

Fenerbahçe 'de teknik direktör Jose Mourinho, kariyenin en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı.

YEDİ TAKIMDAN İYİ



Jose Mourinho, F.Bahçe'de yakaladığı rakamlarla Real Madrid, Inter, Roma, Porto, Benfica, Tottenham ve Leiria performanslarını geride bıraktı. Sarı lacivertlilerle 4 maçta 11 gol sevinci yaşayan Mou, daha önce sadece 3 sezon bundan fazlasını atmıştı. 6 sezon Fenerbahçe ile yediği 2 golün altında kalan Jose Mourinho, kariyerinin en iyi ikinci averajına da sarı lacivertlilerle imza attı. İlk dört haftayı kayıpsız geçtiği tüm sezonları şampiyonlukla kapatan Portekizli, 10 puanda kaldığı sezonlarda ise kariyerinin en parlak hikâyelerine imza attı.



AVRUPA MÜJDESİ Mİ?



Jose Mourinho, ligde ilk 4 haftayı 10 puanla geçtiği sezonlarda Avrupa'ya damga vurdu. 2003-04'te Porto, 2009-10'da Inter'le gelen Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları böyle lig başlangıçları sonrası gelmişti.





Zira 25 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 10 farklı takım çalıştıran Mourinho, sadece Chelsea ile ilk dört haftayı kayıpsız geçebildi. Mavilerle çıktığı 7 sezonun 3'ünde 12 puan toplayan Jose Mourinho, 10 sezonda ise ilk 4 haftayı 10 puanla yani tek beraberlikle kapattı ki, Fenerbahçe performansı da bunlardan birisi oldu.