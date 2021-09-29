Jorge Sampaoli: "Galatasaray maçı bizim için hayati"

Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jorge Sampaoli: 'Galatasaray maçı bizim için hayati'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2021 16:38
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TecrKendisinin tecrübeli olduğunu dile getiren teknik adam, "Bu tarz maçlarda çok fazla tecrübem var. İçinde olduğumuz durumun avantajını kullanmalıyız, pişman olacak vaktimiz yok. Galatasaray maçı bizim için hayati, bu turnuva için hayati. Bir önceki maçın analizini yapmak için zamanımız yok. Galatasaray maçına odaklanmalı ve önümüze bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı analiz ettiğini söyleyen Sampaoli, "Galatasaray konusunda yaptığım analizlerde, oyunu bilinenden farklı şekilde kurduklarını fark ettim. Topsuz olarak da oldukça fiziki bir oyunları var. Bu, bizim için maçı zorlaştıracak. Değişiklikler yapmalı ve bu baskıdan çıkmalıyız. Hücumda daha organize olmalıyız, topu ayağımızda tutmaya çalışmalıyız ve hızlı hücuma çıkmalıyız." dedi.

Lens maçını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Lens ile oynadığımız maçta bizim oyun kurmamıza izin verilmedi. 3 tane gol şansı yakaladıktan sonra çok fazla top kayıpları yaptık. Yarın bunları göz önüne almalıyız yoksa Lens maçında olduğu gibi acı çekeriz. Henüz inşa aşamasında bir takımız, doğru formülü ve doğru çözümü bulmalıyız." diyerek sözlerini noktaladı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.