Jorge Jesus, Avrupa Ligi'nde Mourinho'yu takip ediyor!

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla Avrupa Ligi olan bu turnuvada Benfica; Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma'yla da boy gösterdi.
Portekizli hoca bu organizasyonda istatistikleri ile dikkat çekiyor. 62 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde 6 ayrı takımla 69 maça çıktı. 1.92 puan ortalaması yakalayan Portekizli teknik adam en başarılı hocalar arasında listede 3. sırada yer alırken toplamda 132 puan topladı.
İLK SIRADA EMERY VAR
Listenin ilk sırasında İspanyol Unai Emery (2.09) yer alırken onu vatandaşı Rafa Benitez (2.07) takip ediyor. Valverde 4 dördüncü; (1.87) Jorge Jesus, (1.86) beşinci ve Spalletti (1.84) altıncı basamakta bulunuyor.
Porto; Manchester United ve Roma'yı finale taşıyan tecrübeli teknik adam, sadece 2022-23 finalini Roma'dayken penaltılarla La Liga takımı Sevilla'ya kaybetmişti.
Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe'nin başındaki son 13 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
34 gol atan Mourihho'nun öğrencileri 2025 yılını Süper Lig ve Avrupa'da namağlup geçiriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde turun kapısını aralayan Fenerbahçe'nin zaferi Belçika basınında "Anderlecht Türkiye'de tokat yedi!" diye yankılandı.
Portekizli hoca bu organizasyonda istatistikleri ile dikkat çekiyor. 62 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde 6 ayrı takımla 69 maça çıktı. 1.92 puan ortalaması yakalayan Portekizli teknik adam en başarılı hocalar arasında listede 3. sırada yer alırken toplamda 132 puan topladı.
İLK SIRADA EMERY VAR
Listenin ilk sırasında İspanyol Unai Emery (2.09) yer alırken onu vatandaşı Rafa Benitez (2.07) takip ediyor. Valverde 4 dördüncü; (1.87) Jorge Jesus, (1.86) beşinci ve Spalletti (1.84) altıncı basamakta bulunuyor.
Porto; Manchester United ve Roma'yı finale taşıyan tecrübeli teknik adam, sadece 2022-23 finalini Roma'dayken penaltılarla La Liga takımı Sevilla'ya kaybetmişti.
Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe'nin başındaki son 13 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
34 gol atan Mourihho'nun öğrencileri 2025 yılını Süper Lig ve Avrupa'da namağlup geçiriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde turun kapısını aralayan Fenerbahçe'nin zaferi Belçika basınında "Anderlecht Türkiye'de tokat yedi!" diye yankılandı.
YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<