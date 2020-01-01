Jokic: "Zayıflamak belki oyunuma iyi gelir, belki de gelmez..."

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, kilo vermesinin oyununu nasıl etkileyeceğinden emin olmadığını söyledi.



Jokic'in, sezonun askıya alınması sırasında önemli miktarda kilo verdiği görülmüştü ve takım politikası nedeniyle mevcut oyun kilosunu açıklamasına izin verilmediğini söylemişti.



Geçen sezonun playoffları sırasında, Jokic 125-127 kilo civarında oynamayı tercih ettiğini, böylece büyük pivotlara karşı fiziksel olabileceğini belirtmişti.



Jokic, tercih ettiği oyun kilosu hakkında, muhabirlerle şöyle şakalaştı:



"Evet, açıklamak istiyordum, çünkü ne söylememi istiyorsunuz ki? Bu, şu anki kilomu haklı çıkarmak için bir bahane sanki. Şaka yapıyorum. Ne yapacağım? Doğrusu bilmiyorum. Ben sadece burada takımla beraber olmak adına Orlando'ya geldiğim için mutluyum. Belki herkesi şaşırtırım. Belki de iyi oynamam. Yani göreceğiz."



