Joey Veerman'ın talipleri de artıyor

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro çalışmaları devam ediyor.
Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda sezon sonunda Atiba'nın futbolu bırakacak olması, Dele Alli'nin sözleşmesinin bitmesi ve eldeki bazı genç oyuncularında kiralık olarak yollarının ayrılması nedeniyle orta sahaya çok yönlü bir ismi transfer etmek isteyen Beşiktaş, rotasını Hollanda'ya çevirdi.
PSV forması giyen Joey Veerman'ı kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar'a müjdeli haber geldi. 2026'ya kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcu, gelecek teklifleri değerlendireceğini açıkladı.
FRANSA'DAN TALİPLERİ VAR
Bu sezon PSV Eindhoven ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Veerman için Fransa Ligi ekiplerinin de devrede olduğu bildirildi.
Hollanda ekibiyle 2022-2023 sezonunda toplam 50 maçan çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol 14 asist kaydetti.
Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda sezon sonunda Atiba'nın futbolu bırakacak olması, Dele Alli'nin sözleşmesinin bitmesi ve eldeki bazı genç oyuncularında kiralık olarak yollarının ayrılması nedeniyle orta sahaya çok yönlü bir ismi transfer etmek isteyen Beşiktaş, rotasını Hollanda'ya çevirdi.
PSV forması giyen Joey Veerman'ı kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar'a müjdeli haber geldi. 2026'ya kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcu, gelecek teklifleri değerlendireceğini açıkladı.
FRANSA'DAN TALİPLERİ VAR
Bu sezon PSV Eindhoven ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Veerman için Fransa Ligi ekiplerinin de devrede olduğu bildirildi.
Hollanda ekibiyle 2022-2023 sezonunda toplam 50 maçan çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol 14 asist kaydetti.