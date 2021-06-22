Jo yeşil kramponla maça çıkınca para cezası aldı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı forvet Jo, kulübü Corinthians'tan ilginç bir ceza aldı.Corinthians'ın Bahia ile oynadığı maçta forma giyenBrezilya ekibinin yöneticileri, Jo ile maçtan sonra görüştüklerini, golcü oyuncunun uyarıldığını ve para cezasına çarptırıldığını açıkladı.Giydiği yeşil kramponla kulüp yöneticilerini rahatsız eden Jo ise giydiği kramponun yeşil değil turkuaz renkte olduğunu belirterek gereksiz bir tartışmanın yürütüldüğünü söyledi. Küçüklüğünden bu yana tuttuğu takımın formasını giydiğini söyleyen Jo,diye konuştu.34 yaşındaki forvet 2010 yılının Ocak ayında Galatasaray'a kiralanmış ve sezon sonunda yeniden kulübü Manchester City'e dönmüştü.