Emekli NBA oyuncusu JJ Redick'in, Detroit Pistons'ın boşta kalan başantrenörlük işiyle adının geçtiği bildirildi.



Pistons ekibinin Monty Williams'ı altı yıllığı 78,5 milyon dolarlık devasa bir anlaşmaya bünyesine kattıktan yalnızca bir yıl sonra görevden alması, NBA gündemine bomba gibi oturdu.



Bu gelişmeyle, bir süredir Los Angeles Lakers ekibiyle adı geçen eski NBA oyuncusu ve mevcut ESPN analisti Redick, Pistons'ın boştaki görevi için adaylardan biri olarak ortaya çıktı.



Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Lig kaynakları Yahoo Sports'a, James Borrego'nun yanı sıra Redick'in de dikkat edilmesi gereken bir isim olabileceğini söylediler. Redick şu anda Lakers işi için önde gelen aday olduğundan dolayı, Detroit'in kendisini alma konusunda ne kadar iddialı olabileceği bilinmiyor."



Goodwill ayrıca, Redick ve yeni takım başkanı Trajan Langdon'ın "Duke Üniversitesi'nden bağları" olduğunu ve Redick, pandemi nedeniyle kısa süren 2019-20 sezonundan önce New Orleans'ta serbest oyuncu olarak sözleşme imzaladığında, ikilinin "New Orleans'ta beraber çalıştıklarını" sözlerine ekledi.



Ayrıca Detroit başkan yardımcısı Arn Tellem'in de Redick'i "sevdiği" olduğu öne sürüldü.



NBA kariyeri sırasında ve sonrasında sunduğu kendi podcast'inin (Old Man and The Three) yanı sıra ESPN'de de analist ve yorumcu olarak görev yapmış olan Redick'in, LeBron James ile 'Mind the Game' isimli ortak bir podcast sunmaya başlaması, James'in kendisini yeni başantrenör olarak Lakers'a almak istediği yönündeki spekülasyonları artırmıştı.





