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Jeremain Lens 3'e 1 pozisyonu değerlendiremedi, Fenerbahçe attı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının 45. dakikasında Jeremain Lens'in kaçırdığı mutlak golün hemen ardından Fenerbahçe, skoru 2-1 yapan golü kaydetti.

Kaynak: Sporx.com
Jeremain Lens 3'e 1 pozisyonu değerlendiremedi, Fenerbahçe attı!
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01 Mart 2018 21:34
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının 45. dakikası ilginç görüntülere sahne oldu. Beşiktaş, 44. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 1 dakika sonra mutlak bir gol şansı yakaladı.

Kontra atak ile hızlı çıkan Beşiktaş, Jeremain Lens'in 3'e 1 girdiği pozisyonda çok yavaş davrandı ve arkadan gelen Hasan Ali Kaldırım araya girerek golü önledi.

Mutlak bir fırsattan yararlanamayan Beşiktaş, bu pozisyonun bir dakika sonrası Şener Özbayraklı'nın golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride kapattı.

LENS'E SERT ELEŞTİRİ

Beşiktaş taraftarları ise Jeremain Lens'in kaçırdığı golün ardından sosyal medyadan Hollandalı futbolcuyu sert bir şekilde eleştirdi.

Spor yorumcuları Mehmet Demirkol, Lens'in pozisyonu için ''Geçen senenin ilk yarısındaki Lens olsa, kaçırdığı pozisyonda hiç düşünmeden içeriye vururdu. O pozisyon, öyle pozisyon, çok rahat.'' derken Erman Toroğlu, ''Lens, 'hoca beni hangi maçta oynatacak' diyor ama sahada yürüyor, enteresan.'' dedi.



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