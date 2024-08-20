Jeff Bezos, Boston Celtics'i mi satın alıyor?

Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos'un, Boston Celtics'i satın almakla ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jeff Bezos, Boston Celtics'i mi satın alıyor?
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20 Ağustos 2024 13:01
Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos'un, Boston Celtics'i satın almakla ilgilendiği iddia edildi.

The Ringer'dan Bill Simmons, Bezos'un takımı satın alma olasılığı hakkında güvenilir söylentiler olduğunu belirtti.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos, NBA'in en değerli takımlarından biri olarak kabul edilen Celtics için ciddi bir talip olarak görülüyor.

Simmons, Bezos'un Celtics'e olan ilgisini 300 milyon dolarlık bir yat gibi lüks bir varlık edinmeye benzetti:

"Son birkaç gündür Jeff Bezos'un Celtics'i satın alacağına dair ciddi bir söylenti olduğunu düşünüyorum ve bunun gerçek olduğunu düşünüyorum."

Celtics'in çoğunluk sahibi ve yöneticisi Wyc Grousbeck, geçmişte takımı iki aşamada satma niyetini duyurmuştu.

Grousbeck, 2025'in başlarında takımın %51'lik hissesini satmayı, kalan %49'luk hisseyi ise 2028'de planlanan ikinci bir işlemde satmayı planlıyordu. Grousbeck bu süreçte, nihai satış tamamlanana kadar takım yöneticisi olarak kalacaktı.

Grousbeck, Celtics'i 2002'de 360 milyon dolara satın aldığından beri, takımın değerinde önemli bir artış görüldü ve şu anda bu miktar tahmini olarak 4,7 milyar dolara ulaşmış durumda.

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