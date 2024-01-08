Jean Onana, Marsilya'da!

Marsilya, Beşiktaş'tan Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI!
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jean Onana, Marsilya'ya Geçici Transfer Oldu! Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana'nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Beşiktaş'ın Lens'ten 4 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda bekleneni veremedi. Onana, yeni yönetimin gelmesiyle, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
Siyah beyazlı takımla 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.
Yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI!
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jean Onana, Marsilya'ya Geçici Transfer Oldu! Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana'nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Beşiktaş'ın Lens'ten 4 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda bekleneni veremedi. Onana, yeni yönetimin gelmesiyle, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
Siyah beyazlı takımla 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.
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