Jean Michael Seri'ye sürpriz talip: Inter!

Fulham'a geri dönen Jean Michael Seri'ye İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
Jean Michael Seri'ye sürpriz talip: Inter!
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10 Eylül 2020 15:47
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılıların tekrar kadrosuna katmak için bir süredir temaslarda bulundu Jean Michael Seri'ye önemli bir talip çıktı.

İtalya Serie A'da şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurma peşinde olan Inter'in, Seri'yi "B planı" olarak belirlediği kaydedildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Chelsea'den N'Golo Kante'yi isteyen ve Tottenham'dan Ndombele ve Sissoko'yu da ana alternatifler olarak belirleyen Conte, bu 3 isim olmazsa Seri'nin alınabileceğini yönetime bildirdi.

Fulham ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Fildişili oyuncu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıktı ve 2 de gol attı.



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