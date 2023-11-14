Jarred Vanderbilt'in parkelere dönüşü yakın!

Los Angeles Lakers forveti Jarred Vanderbilt'in sezonun ilk 10 maçını kaçırdıktan sonra topuk sakatlığından iyileşme yolunda olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jarred Vanderbilt'in parkelere dönüşü yakın!
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14 Kasım 2023 14:53
Los Angeles Lakers forveti Jarred Vanderbilt'in sezonun ilk 10 maçını kaçırdıktan sonra topuk sakatlığından iyileşme yolunda olduğu bildirildi.

ESPN'den Dave McMenamin, paylaştığı raporda Lakers ekibi doktorlarının, Vanderbilt'in parkelere dönüş sürecine başlaması için kendisini temize çıkardığını aktardı.

24 yaşındaki savunma odaklı oyuncu, geçtiğimiz sezonu Lakers formasıyla maç başına 7,2 sayı, 6,7 ribaund ve 1,6 asistle tamamlamıştı.

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