Los Angeles Lakers forveti Jarred Vanderbilt'in sezonun ilk 10 maçını kaçırdıktan sonra topuk sakatlığından iyileşme yolunda olduğu bildirildi.
ESPN'den Dave McMenamin, paylaştığı raporda Lakers ekibi doktorlarının, Vanderbilt'in parkelere dönüş sürecine başlaması için kendisini temize çıkardığını aktardı.
24 yaşındaki savunma odaklı oyuncu, geçtiğimiz sezonu Lakers formasıyla maç başına 7,2 sayı, 6,7 ribaund ve 1,6 asistle tamamlamıştı.
ESPN'den Dave McMenamin, paylaştığı raporda Lakers ekibi doktorlarının, Vanderbilt'in parkelere dönüş sürecine başlaması için kendisini temize çıkardığını aktardı.
24 yaşındaki savunma odaklı oyuncu, geçtiğimiz sezonu Lakers formasıyla maç başına 7,2 sayı, 6,7 ribaund ve 1,6 asistle tamamlamıştı.
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