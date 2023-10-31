Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers'tan James Harden'ı takasla kadrosuna kattı.



✨Kawhi Leonard

✨Paul George

✨Russell Westbrook

✨James Harden https://t.co/zwd3WPevAw



— Sporx (@sporx) October 31, 2023

Philadelphia 76ers'ın, James Harden'ı LA Clippers'a takas etmeyi kabul ettiği bildirildi.ESPN'den Adrian Wojnarowski, Sixers'ın James Harden, PJ Tucker ve Filip Petrusev karşılığında Clippers'tan Marcus Morris'i, Nic Batum'u, Robert Covington'ı, KJ Martin'i, birden fazla draft hakkını ve bir draft hakkı takası edineceğini bildirdi.Los Angeles'a yapılan bu hamleyle, eski MVP ile Sixers ofisi arasındaki uzun süren anlaşmazlık süreci de sona ermiş oldu. Harden, yaz döneminde 35,6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullandıktan sonra takas talebinde bulunmuştu.Harden bu süreçte 76ers başkanı Daryl Morey'yi "yalancı" olarak nitelendirmiş ve bir daha asla takımda oynamayacağına söz vermişti. Harden daha sonra kişisel nedenlerden dolayı 10 gün ekipten uzak kaldığı süreçte, antrenman kampının sonunu ve sezon öncesindeki hazırlık maçlarını kaçırmıştı.33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ligi asist kralı (10,7) olarak tamamlamış ve maç başına 21 sayı ortalamasıyla Philly'nin en skorer ikinci oyuncusu olmuştu.Clippers, Harden'ın Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets ve Sixers'tan sonra 15 yıllık kariyerindeki beşinci takımı oldu.