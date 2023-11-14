Milwaukee Bucks'ın forveti Jae Crowder'ın, addüktör ve karın sakatlıkları nedeniyle geçirdiği ameliyatlar nedeniyle 8 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Bucks, Crowder'ın sol addüktör kası ve karın yırtığı nedeniyle ameliyat olmasının ardından yaklaşık sekiz hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.



Duyuruda, Crowder'ın geçtiğimiz Cumartesi günü Orlando Magic'e karşı oynanan maçta sol kasık sakatlığı yaşadığı ve sakatlığının boyutunu ortaya çıkaracak şekilde daha fazla değerlendirmeye tabi tutulduğu belirtildi.



Crowder bu sezon Bucks formasıyla dokuz maça çıkmış ve 8.1 sayı, 3.9 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %51.6 isabetle şut atmıştı.





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