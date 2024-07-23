İzmirli judocu Ekin İtmeç'e gümüş madalya

Kocaeli'de düzenlenen Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün judocusu Ekin İtmeç ikincilik kürsüsüne çıktı.



20-21 Temmuz tarihleri arasında 6 ülkeden toplam 156 sporcunun katılımıyla Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda 52 kiloda tatamiye çıkan İzmir Büyükşehirli judocu Ekin İtmeç, finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.



Yıldızlar kategorisinde ilk defa düzenlenen dev organizasyonda İzmirli sporcularından 36 kiloda Betül Şavli, 40 kiloda Aişe Dalda ve 48 kiloda Ahsen Gücü şampiyonayı beşinci olarak tamamladı.



İlk kez yıldızlar kategorisinde ülkemizde yapılan şampiyonada madalya kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirten Judo Başantrenörü Mesut Kapan, "Sporcumuz Ekin İtmeç, Avrupa İkincisi oldu. Onun bu performansı bizleri asla şaşırtmadı. Türkiye'nin en iyilerinden altyapılarından biriyiz. Şampiyonada yarışan diğer sporcularımızla da gurur duyuyoruz. Bu başarıların devamını getirmek istiyoruz" dedi.





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